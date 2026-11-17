Вранці 17 листопада у Литві надійшло повідомлення про те, що в одному з блоків Ігналінської АЕС було помічено дим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Представниця Департаменту пожежної безпеки та рятування Едіта Зданявічене повідомила, що на місце виїхали чотири автоцистерни. "Провели огляд, шукали осередок загоряння. За попередньою інформацією, пожежа сталася у складському приміщенні", – поінформувала вона.

Про інцидент повідомила й компанія Altra, яка відповідає за виведення з експлуатації Ігналінської АЕС та управління ядерною спадщиною країни

"Повідомляємо, що сьогодні о 09:34 було помічено дим у 1-му блоці ІАЕС. Було оперативно викликано пожежників-рятувальників. Після з’ясування джерела диму пожежу було локалізовано та ліквідовано о 11:51. Інцидент стався у складському приміщенні. Під час інциденту люди не постраждали, радіаційної небезпеки немає", – зазначили в компанії.

Роботи з виведення з експлуатації Ігналінської атомної електростанції тимчасово були призупинені лише на ділянці витяжки повітря, решта робіт триває у звичайному режимі.

Про подію поінформували Державну інспекцію з безпеки атомної енергетики. Триває розслідування.

Наприкінці серпня на атомній електростанції Гравлін на півночі Франції через масовий наплив медуз довелося зупинити один із реакторів та знизити потужність іншого.

Перед тим на найбільшій АЕС Франції зупинили роботу три реактори через навалу медуз.