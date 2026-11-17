Утром 17 ноября в Литве поступило сообщение о том, что в одном из блоков Игналинской АЭС был замечен дым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Представительница Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила, что на место выехали четыре автоцистерны. "Провели осмотр, искали очаг возгорания. По предварительной информации, пожар произошел в складском помещении", – сообщила она.

Об инциденте сообщила и компания Altra, которая отвечает за вывод из эксплуатации Игналинской АЭС и управление ядерным наследием страны

"Сообщаем, что сегодня в 09:34 был замечен дым в 1-м блоке ИАЭС. Были оперативно вызваны пожарные-спасатели. После выяснения источника дыма пожар был локализован и ликвидирован в 11:51. Инцидент произошел в складском помещении. В ходе инцидента люди не пострадали, радиационной опасности нет", – отметили в компании.

Работы по выводу из эксплуатации Игналинской атомной электростанции временно были приостановлены только на участке вытяжки воздуха, остальные работы продолжаются в обычном режиме.

О происшествии проинформировали Государственную инспекцию по безопасности атомной энергетики. Ведется расследование.

В конце августа на атомной электростанции Гравлин на севере Франции из-за массового нашествия медуз пришлось остановить один из реакторов и снизить мощность другого.

Ранее на крупнейшей АЭС Франции остановили работу три реактора из-за нашествия медуз.