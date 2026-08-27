На найбільшій АЕС Франції через навалу медуз зупинив роботу реактор

На атомній електростанції Гравлін на півночі Франції через новий масовий наплив медуз довелося зупинити один із реакторів та знизити потужність іншого.

Про це повідомила компанія EDF, передає 20 minutes, пише "Європейська правда".

Зазначається, що новий наплив медуз виявили у середу, 26 серпня, у фільтраційних системах насосної станції морської води.

Через це оператор був змушений зупинити реактор №3, який лише 18 серпня знову підключили до енергомережі після попереднього інциденту.

Станом на четвер, 27 серпня, штатно працюють лише два з шести реакторів АЕС. Реактор №3 зупинений із 10 серпня через попередній наплив медуз, а реактор №5 перебуває на плановому технічному обслуговуванні.

В EDF наголосили, що реагують на ситуацію відповідно до передбачених процедур. Причини та масштаби нового напливу медуз оцінюють фахівці.

Варто нагадати, що 22 серпня Національний комітет Румунії з надзвичайних ситуацій затвердив нові заходи щодо підвищення рівня води в річці Дунай та забезпечення охолодження Чернаводської атомної електростанції.

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