Міжнародні партнери оголосили про наміри виділити 70 мільйонів євро на розмінування для України під час Української конференції з протимінної діяльності (UMAC 2026), яка відбувається 16-17 листопада у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Він подякував Нідерландам, Норвегії, ЄС та Фінляндії за цю важливу підтримку.

"Вона допоможе швидше повернути наші землі до безпечного користування та дозволить фермерам, підприємствам і громадам відновити роботу", – зазначив прем’єр.

Корецький також розповів, що представив результати України та пріоритети подальшої співпраці.

"У період з 2023 по 2025 рік ми провели обстеження та повернули у користування понад 40 000 км² земель, а цього року – ще понад 5 000 км². Водночас інтенсивні російські атаки продовжують ускладнювати цю роботу", – поінформував він.

За словами глави уряду, Україна реалізує Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року та програму розмінування сільськогосподарських угідь, які підтримуються ЄС у рамках механізму Ukraine Facility.

"Я закликав партнерів координувати фінансування з урядом, залучати українські компанії та технології, а також планувати розмінування паралельно з відновленням житла, доріг і підприємств", – додав Корецький.

Він також запропонував започаткувати спільні програми для інших країн, поєднуючи український досвід і технології з ресурсами партнерів.

"Ми плануємо представити перші результати на наступному засіданні UMAC у Литві. Я дякую всім партнерам за допомогу у відновленні безпеки на українській землі", – резюмував український прем’єр.

Нагадаємо, у серпні Державна служба з надзвичайних ситуацій України звернулася до партнерів з проханням про надання міжнародної допомоги у вигляді обладнання для гуманітарного розмінування.

А на початку жовтня Рятувальний департамент Естонії передав Україні спорядження, щоб допомогти місцевим рятувальникам зберігати життя людей та ліквідувати наслідки російських атак.