Естонські рятувальники передали Україні партію спорядження
Рятувальний департамент Естонії передав Україні спорядження, щоб допомогти місцевим рятувальникам зберігати життя людей та ліквідувати наслідки російських атак.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.
В Україну відправили два великі контейнери з рятувальним спорядженням, зокрема касками, захисним одягом, мотопомпами, генераторами, пожежними рукавами та одним мінітрактором. Делегація Рятувального департаменту передала обладнання 29 вересня у місті Вишневе, неподалік від Києва.
За словами генерального директора Рятувального департаменту Марго Клаоса, відомство має дуже тісну співпрацю з українськими колегами.
"Ми не повинні забувати, що російська військова агресія виходить далеко за межі лінії фронту, і саме рятувальникам доводиться ліквідовувати наслідки цих атак. Очікується, що попереду на Україну чекає найважча зима за час війни, і ми намагаємося допомогти місцевим рятувальникам усім, чим тільки можемо", – додав Клаос.
"Інтенсивність російських атак в Україні в останні тижні зросла, особливо почастішали атаки з використанням дронів і ракет, тому обладнання витрачається дуже швидко", – зазначив керівник адміністративного відділу Рятувального департаменту та голова гуманітарної місії Тармо Волтейн.
В останні роки Рятувальний департамент неодноразово передавав Україні спорядження та техніку – рятувальні автомобілі, дрони, захисні костюми для саперів, каски, генератори – як для рятувальників, так і для фахівців з розмінування. У 2023 році після руйнування Каховської греблі для ліквідації наслідків спричиненої цим повені Україні було передано човни, пожежні рукави, насоси, абсорбуючі матеріали, сухі гідрокостюми, гумові чоботи та рятувальні жилети.
Нагадаємо, у відповідь на запит України щодо підтримки уряд Латвії у вівторок, 6 жовтня, схвалив надсилання Україні гуманітарної допомоги від латвійської сфери охорони здоров’я – медичного обладнання для догляду за пацієнтами та надання невідкладної допомоги, а також автомобілів швидкої допомоги.
Минулого тижня стало відомо, що Норвегія збільшує фінансову підтримку гуманітарної діяльності щодо викрадених Росією українських дітей, цивільних осіб, позбавлених волі, та військовополонених, оголосивши про новий внесок у 25 млн крон (2,3 млн євро).