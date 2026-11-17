Международные партнеры объявили о намерении выделить 70 миллионов евро на разминирование для Украины в ходе Украинской конференции по противоминной деятельности (UMAC 2026), которая проходит 16–17 ноября в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем посте написал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Он поблагодарил Нидерланды, Норвегию, ЕС и Финляндию за эту важную поддержку.

"Она поможет быстрее вернуть наши земли в безопасное пользование и позволит фермерам, предприятиям и общинам возобновить работу", – отметил премьер.

Корецкий также рассказал, что представил результаты Украины и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

"В период с 2023 по 2025 год мы провели обследование и вернули в пользование более 40 000 км² земель, а в этом году – еще более 5 000 км². В то же время интенсивные российские атаки продолжают затруднять эту работу", – сообщил он.

По словам главы правительства, Украина реализует Национальную стратегию противоминной деятельности до 2033 года и программу разминирования сельскохозяйственных угодий, которые поддерживаются ЕС в рамках механизма Ukraine Facility.

"Я призвал партнеров координировать финансирование с правительством, привлекать украинские компании и технологии, а также планировать разминирование параллельно с восстановлением жилья, дорог и предприятий", – добавил Корецкий.

Он также предложил запустить совместные программы для других стран, объединяя украинский опыт и технологии с ресурсами партнеров.

"Мы планируем представить первые результаты на следующем заседании UMAC в Литве. Я благодарю всех партнеров за помощь в восстановлении безопасности на украинской земле", – резюмировал украинский премьер.

Напомним, в августе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины обратилась к партнерам с просьбой об оказании международной помощи в виде оборудования для гуманитарного разминирования.

А в начале октября Спасательный департамент Эстонии передал Украине снаряжение, чтобы помочь местным спасателям спасать жизни людей и ликвидировать последствия российских атак.