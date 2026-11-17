Україна має право захищати себе та здійснювати самооборону, зокрема шляхом ударів по логістичних вузлах Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 17 листопада, перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО.

Генсек коментував атаку України на Керченський міст.

"Я бачив, звісно, кадри в медіа. Думаю, важливо, щоб Україна захищала себе, і це означає також завдавати ударів по логістичних вузлах. Те, що вони це роблять, – неминуче", – заявив Рютте. коментуючи нещодавній удар України по Керченському мосту.

Водночас він зазначив, що точні обставини та результати удару ще необхідно з'ясувати.

"Ми повинні побачити, звісно, що саме сталося. Але принаймні за кадрами в медіа здається, що вони досягли успіху. Але, знову ж таки, ми повинні побачити, що саме сталося", – сказав генеральний секретар НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", 17 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував українську атаку на Керченський міст, заявивши, що вона свідчить про наявність в України "карт" для переговорів.

Раніше британська розвідка аналізувала українські удари по окупованому Криму, зокрема їхній вплив на російську військову логістику та можливості завдавати ударів по Кримському мосту.