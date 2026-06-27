Розвідка Британії проаналізувала українські удари по окупованому Криму

Розвідувальна спільнота Великої Британії в своєму огляді проаналізувала серію українських ударів по окупованому Росією Криму.

Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, в огляді йдеться, що в ніч на 20 червня Україна вдарила по Криму та переправі через Керченську протоку. Серед цілей були системи протиповітряної оборони, паливні сховища та три автомобільні пороми.

Виведення з ладу цих трьох поромів майже напевно поглибило й без того великі проблеми з постачанням у Криму, зазначає британська розвідка.

Наразі спостерігається повсюдна нестача палива та затримки на пунктах переправи, додається в огляді.

Розвідка нагадує, що протоколи безпеки, запроваджені після першої української атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року, передбачають, що вантажівки можуть користуватися лише поромами, а не мостом.

Мостом проїжджають лише легкові автомобілі, автобуси та деякі види залізничного транспорту. Раніше, у березні та квітні 2026 року, Україна завдавала ударів по двох поромах, що залишилися, які також забезпечують військову логістику. Майже напевно вони зараз перебувають на ремонті.

"Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України, чому сприяє наявність різних засобів ураження, зокрема одноразових ударних дронів та боєприпасів дальньої дії. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока", – наголошується в огляді.

Це розширює можливості України щодо нанесення ударів по Кримському мосту – стратегічній і політично чутливій цілі, визначеній господарем Кремля Владіміром Путіним, резюмується в огляді.

В Міністерстві оборони Естонії раніше заявили, що здатність України завдавати ударів на великі відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором, оскільки засобів ППО не вистачає для прикриття всіх об’єктів.

ЗМІ також повідомляли, що глава Білого дому Дональд Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.

Крім того, за даними FT, Трамп розповів Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.