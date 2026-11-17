Украина имеет право защищать себя и осуществлять самооборону, в том числе путем ударов по логистическим узлам России.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 17 ноября, перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО.

Генеральный секретарь прокомментировал нападение Украины на Керченский мост.

"Я видел, конечно, кадры в СМИ. Думаю, важно, чтобы Украина защищала себя, и это означает также наносить удары по логистическим узлам. То, что они это делают, – неизбежно", – заявил Рютте, комментируя недавний удар Украины по Керченскому мосту.

В то же время он отметил, что точные обстоятельства и результаты удара еще необходимо выяснить.

"Мы должны увидеть, конечно, что именно произошло. Но, по крайней мере, судя по кадрам в СМИ, кажется, что они добились успеха. Но, опять же, мы должны увидеть, что именно произошло", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", 17 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал украинскую атаку на Керченский мост, заявив, что она свидетельствует о наличии у Украины "карт" для переговоров.

Ранее британская разведка анализировала украинские удары по оккупированному Крыму, в частности их влияние на российскую военную логистику и возможности наносить удары по Крымскому мосту.