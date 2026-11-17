Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що удар по Керченському мосту демонструє "винахідливість та абсолютну рішучість України захищатися".

Заяву британського міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Стрітінг згадав про "критичний момент війни в Україні", а також заявив про "жахливий рік" для господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Кількість російських жертв досягла нестерпно високого рівня, що є прямим результатом його незаконної та непотрібної війни. Економічні втрати для його країни та його власного народу виявилися катастрофічними. І всі ці людські жертви, і всі ці економічні втрати не приносять практично жодної користі. Лінія фронту не зрушується, а Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, мужність і винахідливість", – зазначив глава британського Міноборони.

Коментуючи удар України по Керченському мосту, він сказав: "Я думаю, що ми щойно стали свідками ще одного прикладу української винахідливості та абсолютної рішучості України захищатися від російської агресії. Ми підтримуємо Україну в цих діях".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 17 листопада Сили оборони задіяли безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину Керченського, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину, а також ракету "Фламінго".

Мінтранс РФ повідомив, що в результаті повторної атаки України вночі 17 листопада рух по автомобільній та залізничній складових Керченського мосту тимчасово призупинено. Одна з арок Керченського моста та частина дорожнього полотна впали в море.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що останні удари України по російських об’єктах, зокрема по незаконно спорудженому Керченському мосту, свідчать про наявність у неї "карт" для переговорів.