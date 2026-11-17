Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что удар по Керченскому мосту демонстрирует "изобретательность и абсолютную решимость Украины защищаться".

Заявление британского министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Стритинг упомянул о "критическом моменте войны в Украине", а также заявил о "ужасном годе" для хозяина Кремля Владимира Путина.

"Число российских жертв достигло невыносимо высокого уровня, что является прямым результатом его незаконной и ненужной войны. Экономические потери для его страны и его собственного народа оказались катастрофическими. И все эти человеческие жертвы, и все эти экономические потери не приносят практически никакой пользы. Линия фронта не сдвигается, а Украина продолжает демонстрировать исключительную стойкость, мужество и изобретательность", – отметил глава британского Минобороны.

Комментируя удар Украины по Керченскому мосту, он сказал: "Я думаю, что мы только что стали свидетелями еще одного примера украинской изобретательности и абсолютной решимости Украины защищаться от российской агрессии. Мы поддерживаем Украину в этих действиях".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 17 ноября Силы обороны применили беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть Керченского моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть, и ракету "Фламинго".

Минтранс РФ сообщил, что в результате повторной атаки Украины ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной частям Керченского моста временно приостановлено. Одна из арок Керченского моста и часть дорожного полотна обрушились в море.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что последние удары Украины по российским объектам, в частности по незаконно построенному Керченскому мосту, свидетельствуют о наличии у нее "козырей" для переговоров.