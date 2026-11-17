Американський президент Дональд Трамп заявив, що влада перевіряє, чи має Іран якісь плани щодо нападу на Вашингтон.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Манілі, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

У Трампа попросили прокоментувати інформацію у ЗМІ щодо того, що розвідувальні дані США свідчать про те, що Іран начебто розробляє плани із завдання ударів по високопосадовцях адміністрації Трампа шляхом підриву "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у Вашингтоні.

"Ми це перевіряємо. Якщо такі плани існують, вони заплатять ціну, якої ще жодна країна раніше не платила", – відповів американський президент.

Також Трамп додав, що США ставлять до цього "дуже серйозно".

Нагадаємо, у серпні безпекові служби отримали інформацію про ймовірну спробу збити борт з Трампом над Туреччиною з ПЗРК, через що ухвалили рішення заховати президента США на борту третього літака.

Рішення безпекових служб про те, щоб Трамп повертався з саміту НАТО в Анкарі окремим літаком, стало наслідком інформації про дуже детальну обізнаність Ірану про його маршрут у Туреччині, а також попередження від Ізраїлю.