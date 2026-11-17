Трамп каже, що США перевіряють інформацію про можливу атаку Ірану на високопосадовців
Американський президент Дональд Трамп заявив, що влада перевіряє, чи має Іран якісь плани щодо нападу на Вашингтон.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Манілі, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".
У Трампа попросили прокоментувати інформацію у ЗМІ щодо того, що розвідувальні дані США свідчать про те, що Іран начебто розробляє плани із завдання ударів по високопосадовцях адміністрації Трампа шляхом підриву "брудної бомби" або застосування хімічної зброї у Вашингтоні.
"Ми це перевіряємо. Якщо такі плани існують, вони заплатять ціну, якої ще жодна країна раніше не платила", – відповів американський президент.
Також Трамп додав, що США ставлять до цього "дуже серйозно".
Нагадаємо, у серпні безпекові служби отримали інформацію про ймовірну спробу збити борт з Трампом над Туреччиною з ПЗРК, через що ухвалили рішення заховати президента США на борту третього літака.
Рішення безпекових служб про те, щоб Трамп повертався з саміту НАТО в Анкарі окремим літаком, стало наслідком інформації про дуже детальну обізнаність Ірану про його маршрут у Туреччині, а також попередження від Ізраїлю.