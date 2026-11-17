Президент США Дональд Трамп заявил, что власти проверяют, есть ли у Ирана какие-либо планы по нападению на Вашингтон.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Маниле, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Трампа попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что разведывательные данные США свидетельствуют о том, что Иран якобы разрабатывает планы нанесения ударов по высокопоставленным чиновникам администрации Трампа путем взрыва "грязной бомбы" или применения химического оружия в Вашингтоне.

"Мы это проверяем. Если такие планы существуют, они заплатят цену, которую еще ни одна страна раньше не платила", – ответил американский президент.

Также Трамп добавил, что США относятся к этому "очень серьезно".

Напомним, в августе спецслужбы получили информацию о вероятной попытке сбить самолет с Трампом над Турцией с помощью ПЗРК, в связи с чем приняли решение пересадить президента США на борт третьего самолета.

Решение спецслужб о том, чтобы Трамп возвращался с саммита НАТО в Анкаре отдельным самолетом, стало следствием информации о том, что Иран очень подробно знал о его маршруте в Турции, а также предупреждения от Израиля.