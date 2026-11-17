У вівторок, 17 листопада, по всій Франції пройшла чергова хвиля протестів працівників державного сектору та студентів – профспілки повідомили про 500 тисяч демонстрантів, а в уряді нарахували лише 146 тисяч.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

За даними профспілки CGT, на протест вийшли понад 500000 демонстрантів у Франції, зокрема 175 000 у Парижі. Тим часом у міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили про 146000 протестувальників, з них 28000 – у Парижі.

Як повідомили у поліції, загалом демонстрації пройшли без заворушень. Тим часом майже 30 шкіл не працювали через блокування учнями. Троє школярів отримали травми, також близько десяти осіб постраждали від обстрілів із феєрверками.

Раніше повідомлялося, що 17 листопада, по всій Франції заплановані акції протесту, оголошені профспілками; очікується, що у демонстраціях візьмуть участь від 220 000 до 300 000 людей.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.