Во вторник, 17 ноября, по всей Франции прошла очередная волна протестов работников государственного сектора и студентов – профсоюзы сообщили о 500 тысячах демонстрантов, а в правительстве насчитали лишь 146 тысяч.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

По данным профсоюза CGT, на протест вышли более 500 000 демонстрантов во Франции, в том числе 175 000 в Париже. Между тем в министерстве внутренних дел Франции сообщили о 146 000 протестующих, из них 28 000 – в Париже.

Как сообщили в полиции, в целом демонстрации прошли без беспорядков. Между тем почти 30 школ не работали из-за блокировки учениками. Трое школьников получили травмы, также около десяти человек пострадали от обстрелов фейерверками.

Ранее сообщалось, что 17 ноября по всей Франции запланированы акции протеста, объявленные профсоюзами; ожидается, что в демонстрациях примут участие от 220 000 до 300 000 человек.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.