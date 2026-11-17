У вівторок, 17 листопада, по всій Франції заплановані акції протесту, оголошені профспілками; очікується, що у демонстраціях візьмуть участь від 220 000 до 300 000 людей.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу BFMTV повідомили джерела в органах безпеки.

Влада очікує від 220 000 до 300 000 демонстрантів у регіонах та від 30 000 до 60 000 у Парижі.

Напередодні міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс надіслав телеграму всім префектам, поліції та жандармерії, в якій закликає їх "не втрачати пильності".

"Цього дня знову існує ризик утворення кількох несанкціонованих ход, метою яких є зіткнення з правоохоронними органами та проходження до центрів міст, що супроводжуватиметься високим ризиком вчинення актів вандалізму та рівнем насильства, інтенсивність якого, ймовірно, не знизиться", – йдеться у листі керівника МВС.

Нуньєс вимагає "адекватних, гнучких та оперативних заходів з підтримання громадського порядку", щоб одночасно запобігти погіршенню ситуації біля шкіл вранці та контролювати марші, незалежно від того, чи були вони оголошені, чи ні.

Міністр нагадує, що його вказівки щодо застосування сили залишаються незмінними: "жодних принципових обмежень щодо використовуваних засобів, але пропорційне застосування відповідно до законодавчих та нормативних рамок".

"Звертаю вашу увагу на указ про заборону продажу та використання піротехнічних засобів і феєрверків. Прошу вас забезпечити проведення численних перевірок на виконання цього указу", – закликав Нуньєс.

Протести у вівторок несуть "менший ризик", порівняно з суботніми акціями 14 листопада, за словами джерела в службах безпеки, яке спілкувалося з BFMTV. І це, зокрема, тому, що йдеться про акції міжпрофспілкового об’єднання, які традиційно краще контрольовані.

Як писали, у суботу, 14 листопада, по всій Франції було затримано 219 осіб, а 10 поліцейських зазнали легких травм.

Повідомлялося, що у Франції заборонили продаж піротехніки на тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.