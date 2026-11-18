Згідно з оцінками західних розвідок, правитель РФ Владімір Путін не готовий до серйозних переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні, попри те, що він готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у четвер у Китаї.

Про це виданню The New York Times повідомили посадовці, ознайомлені зі звітами розвідок, передає "Європейська правда".

За словами джерел, останні оцінки західних розвідок підкреслюють бажання Путіна продовжувати бойові дії в Україні принаймні до кінця зими. Глава Кремля сподівається, що його армія зможе досягти більшого прогресу на сході України або що російські атаки за допомогою дронів і ракет на Київ, які призводять до загибелі цивільних осіб, зможуть знесилити український опір.

Як зазначають співрозмовники NYT, на Путіна чиниться дедалі більший тиск, оскільки Росія продовжує зазнавати значних втрат, стикається з труднощами у мобілізації та має нестабільну економіку. Дехто з них додав, що війна дозволяє главі Кремля придушувати внутрішню критику.

Ці оцінки збігаються з нещодавніми коментарями європейських дипломатів та лідерів, які висловлюють сумніви щодо того, що повномасштабна війна, яка триває вже майже п’ять років, закінчиться найближчим часом.

"Ми вважаємо, що Росія перебуває у вкрай скрутному становищі", – сказав у інтерв’ю посол Франції у Вашингтоні Орельєн Лешевальє, маючи на увазі економічний стан країни в умовах війни та його вплив на легітимність Путіна. "Йому потрібна війна в Україні, щоб підкріпити власне лідерство та власну наративну лінію", – сказав він.

Дипломат зазначив, що Путін виступив проти ідеї навіть часткового припинення вогню. Ця позиція, за його словами, "відверто суперечить тому, чого президент Трамп вимагав з самого початку, а саме – припинення бойових дій".

Розвідувальні служби країн-союзників по-різному трактують небажання правителя РФ вести переговори про припинення війни. За оцінками однієї зі служб, війна надає Путіну відчуття мети, і йому потрібно проголосити перемогу, щоб утриматися при владі, тому він має намір змусити Україну страждати цієї зими під шквалом атак.

Путін міг би погодитися на угоду, якби йому запропонували відповідні умови, зазначив один з посадовців. Наразі принаймні одна розвідувальна служба вважає, що ці умови мали б передбачати передачу Росії всього Донбасу та обіцянку, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Однак президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці в Києві майже напевно не погодяться на такі умови, тому укладення такої угоди є нереальним, зазначили співрозмовники.

Деякі європейські посадовці висловлюють підозру, що Кремль грає на час, сподіваючись, що хвиля виборів 2027 року в Європі може призвести до розколу в підтримці України.

Нагадаємо, тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада на полях саміту АТЕС. Паралельно з цим у Берліні відбудеться зустріч представників США, України та Європи для напрацювання подальших кроків у переговорному процесі щодо завершення російсько-української війни.

На тлі активізації переговорного процесу щодо завершення війни в Україні президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів у тому, що мир може настати до кінця року.