В Кремлі назвали дату зустрічі Трампа, Сі та Путіна

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада у Шеньчжені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник правителя РФ Дмитрій Пєсков у коментарі ТАСС.

За словами Пєскова, досягнуто домовленості про проведення тристоронньої зустрічі у четвер, 19 листопада.

"Ця зустріч відбудеться в Шеньчжені на полях саміту АТЕС", – сказав представник Кремля.

У Білому домі заявили у п’ятницю, що президент США Дональд Трамп проведе спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і правителем Росії Владіміром Путіним під час саміту в Китаї наступного тижня.

Про можливість тристоронньої зустрічі між США, Росією та Китаєм повідомило видання The Wall Street Journal 19 жовтня. Йшлося про те, що Путін запропонував провести зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Трамп заявляв, що він готовий зустрітися з Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.