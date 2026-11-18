На тлі активізації переговорного процесу щодо завершення війни в Україні президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів у тому, що мир може настати до кінця року.

Його заяву наводить Ilta Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

У четвер у Китаї відбудеться тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії. Крім того, у четвер спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер візьмуть участь у Берліні у зустрічі "коаліції охочих".

"Подивимося, що принесе четвер", – прокоментував заплановані зустрічі Стубб. Від берлінської зустрічі він очікує рішень щодо фінансування України та чіткого послання щодо іншої підтримки.

Водночас він висловив сумнів у тому, мир настане в Україні до кінця року.

"Сподіваюся, що це станеться, але не думаю", – зазначив фінський лідер.

За словами Стубба, для мирних переговорів в Україні потрібні графік і порядок денний, що включатиме гарантії безпеки, регіональні питання, реконструкцію, зміцнення довіри, припинення вогню та європейську безпеку.

Раніше президент Фінляндії висловив переконання, що європейські лідери повинні вести прямі переговори з Владіміром Путіним після безвідповідального перекладання відповідальності за перемовини з Росією на адміністрацію США.

Минулого тижня лідери ЄС домовилися, що на переговорах між Росією та Україною континент представлятимуть посадовці з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також інституції ЄС і НАТО.

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