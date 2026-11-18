Согласно оценкам западных спецслужб, президент РФ Владимир Путин не готов к серьёзным переговорам о мирном урегулировании войны в Украине, несмотря на то, что он готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Китае.

Об этом изданию The New York Times сообщили чиновники, ознакомленные с отчетами спецслужб, передает "Европейская правда".

По словам источников, последние оценки западных спецслужб подчеркивают желание Путина продолжать боевые действия в Украине как минимум до конца зимы. Глава Кремля надеется, что его армия сможет добиться большего прогресса на востоке Украины или что российские атаки с помощью дронов и ракет на Киев, приводящие к гибели мирных жителей, смогут сломить украинское сопротивление.

Как отмечают собеседники NYT, на Путина оказывается всё большее давление, поскольку Россия продолжает нести значительные потери, сталкивается с трудностями в мобилизации и испытывает нестабильность в экономике. Некоторые из них добавили, что война позволяет главе Кремля подавлять внутреннюю критику.

Эти оценки совпадают с недавними комментариями европейских дипломатов и лидеров, которые выражают сомнения в том, что полномасштабная война, продолжающаяся уже почти пять лет, закончится в ближайшее время.

"Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении", – сказал в интервью посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье, имея в виду экономическое состояние страны в условиях войны и его влияние на легитимность Путина. "Ему нужна война в Украине, чтобы укрепить собственное лидерство и собственную линию нарратива", – сказал он.

Дипломат отметил, что Путин выступил против идеи даже частичного прекращения огня. Эта позиция, по его словам, "откровенно противоречит тому, чего президент Трамп требовал с самого начала, а именно – прекращения боевых действий".

Разведывательные службы стран-союзниц по-разному трактуют нежелание правителя РФ вести переговоры о прекращении войны. По оценкам одной из служб, война даёт Путину ощущение цели, и ему нужно провозгласить победу, чтобы удержаться у власти, поэтому он намерен заставить Украину страдать этой зимой под шквалом атак.

Путин мог бы согласиться на соглашение, если бы ему предложили соответствующие условия, отметил один из чиновников. В настоящее время по крайней мере одна разведывательная служба считает, что эти условия должны предусматривать передачу России всего Донбасса и обещание, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Однако президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники в Киеве почти наверняка не согласятся на такие условия, поэтому заключение такого соглашения нереально, отметили собеседники.

Некоторые европейские чиновники высказывают подозрение, что Кремль тянет время, надеясь, что волна выборов 2027 года в Европе может привести к расколу в поддержке Украины.

Напомним, трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября на полях саммита АТЭС. Параллельно с этим в Берлине состоится встреча представителей США, Украины и Европы для выработки дальнейших шагов в переговорном процессе по завершению российско-украинской войны.

На фоне активизации переговорного процесса по завершению войны в Украине президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что мир может наступить до конца года.