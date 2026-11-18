Україна розраховує, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника Кремля Владіміра Путіна Вашингтон і Пекін використають свій вплив, щоб домогтись припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга на пресконференції зі своїм португальським колегою Паулу Ранжелом, його цитує "Укрінформ".

Сибіга відзначив "визначальний вплив" США і Китаю на Росію особливо у контексті завершення війни.

"Ми сподіваємося і розраховуємо, що саме така тональність буде взята в цій розмові – тиск на Росію, щоб завершити війну", – сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, Україна вже неодноразово доводила до відома партнерів свою позицію щодо завершення війни, безпекових гарантій та повоєнного безпекового порядку.

Глава МЗС наголосив, що незалежно від тем, які обговорюватимуться на зустрічі, жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі.

"Важливо, щоб цією зустріччю два глобальних лідери не дали Путіну хибного уявлення про повернення до періоду розподілу сфер впливу. Тональність має бути інша – тиск на Путіна, а вони мають цей тиск, аби ця війна закінчилася", – зазначив Сибіга.

Він додав, що припинення війни відповідає глобальним інтересам, зокрема США та Китаю, адже йдеться про відновлення стабільності і справедливий та тривалий мир у Європі.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада на полях саміту АТЕС.

У середу на Філіппінах Трамп заявляв, що хотів би провести також двосторонню зустріч з Путіним.