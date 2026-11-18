Украина рассчитывает, что в ходе встречи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина Вашингтон и Пекин воспользуются своим влиянием, чтобы добиться прекращения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом, его цитирует "Укринформ".

Сибига отметил "решающее влияние" США и Китая на Россию, особенно в контексте завершения войны.

"Мы надеемся и рассчитываем, что именно такая тональность будет заложена в этом разговоре – давление на Россию с целью завершения войны", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Украина уже неоднократно доводила до сведения партнеров свою позицию относительно завершения войны, гарантий безопасности и послевоенного порядка в сфере безопасности.

Глава МИД подчеркнул, что независимо от тем, которые будут обсуждаться на встрече, никакие решения по Украине не могут приниматься без ее участия.

"Важно, чтобы этой встречей два глобальных лидера не дали Путину ложного представления о возвращении к периоду раздела сфер влияния. Тональность должна быть иной – давление на Путина, а у них есть это давление, чтобы эта война закончилась", – отметил Сибига.

Он добавил, что прекращение войны отвечает глобальным интересам, в частности США и Китая, ведь речь идет о восстановлении стабильности и справедливом и прочном мире в Европе.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в рамках саммита АТЭС.

В среду на Филиппинах Трамп заявлял, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.