Португалія не зможе передати Україні винищувачі F-16, але допускає співпрацю з навчання пілотів та постачання боєприпасів.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, якого цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Португальський міністр сказав, що передача Україні F-16 неможлива, оскільки Португалія потребує захисту власного простору й акваторії.

"Надати літаки F-16 – це, власне, неможливо, а от питання підготовки – інше. Дійсно, раніше португальські команди проводили навчання українських пілотів з експлуатації F-16, і, можливо, ми зможемо співпрацювати", – сказав Ранжел.

Він додав, що обговорить це питання з Міністерством оборони, оскільки лише португальське Міноборони та португальські збройні сили можуть це затвердити.

"Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку", – додав глава МЗС.

Втім, що стосується самих літаків F-16, то Ранжел категорично наголосив, що передача буде неможливою, оскільки ці засоби "вкрай необхідні для захисту португальського повітряного простору, який, як відомо, є величезним, адже охоплює не лише сухопутну територію, а й морську".

Раніше стало відомо, що Португалія виділить 50 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України в рамках програми PURL.

Також варто зазначити, що нещодавно Міністерство закордонних справ Португалії піддало різкій критиці генсека НАТО Марка Рютте після того, як той заявив, що Лісабон вважає загрозу з боку Росії віддаленою й не надто суттєвою.