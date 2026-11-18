Португалія виділить ще 50 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України в рамках програми PURL.

Про це у вівторок заявив міністр оборони країни Нуно Мело, його цитує RTP, пише "Європейська правда".

Мело, який перебував у Брюсселі на засіданні у форматі "Рамштайн", оголосив про новий внесок Португалії до програми PURL – на додачу до 50 мільйонів, які країна виділила минулого року.

Міністр зазначив, що немає жодних сумнівів щодо відданості Португалії підтримці України, але підкреслив, що ці зусилля мають здійснюватися в межах її національних можливостей.

"Зусилля Португалії щодо допомоги Україні слід розглядати в контексті НАТО. Важливо враховувати, що немає жодних сумнівів щодо відданості Португалії цим зусиллям у межах наших можливостей. Ми не можемо вийти за їхні межі, не можемо надати те, що необхідне для нашої власної оборони в рамках НАТО, ані те, чого у нас немає. Але ми щодня інвестуємо, сприяємо підготовці військових, надаємо обладнання, і українці дуже вдячні Португалії за те, що робиться щодня", – зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Португалії піддало різкій критиці генсека НАТО Марка Рютте після того, як той заявив, що Лісабон вважає загрозу з боку Росії віддаленою й не надто суттєвою.

Як повідомлялося, міністр оборони Канади Девід Макгінті у вівторок під час 37-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Британія оголосила на "Рамштайні", що надасть понад 1000 ракет ППО та радари для України на 240 млн фунтів.