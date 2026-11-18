Португалия не сможет передать Украине истребители F-16, но допускает сотрудничество в области обучения пилотов и поставок боеприпасов.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, которого цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Португальский министр сказал, что передача Украине F-16 невозможна, поскольку Португалия нуждается в защите собственного воздушного пространства и акватории.

"Предоставить самолеты F-16 – это, собственно, невозможно, а вот вопрос подготовки – другое дело. Действительно, ранее португальские команды проводили обучение украинских пилотов по эксплуатации F-16, и, возможно, мы сможем сотрудничать", – сказал Ранжел.

Он добавил, что обсудит этот вопрос с Министерством обороны, поскольку только португальское Минобороны и португальские вооруженные силы могут это утвердить.

"Также нужно рассмотреть вопрос о боеприпасах, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении", – добавил глава МИД.

Впрочем, что касается самих самолетов F-16, то Ранжел категорически подчеркнул, что их передача будет невозможна, поскольку эти средства "крайне необходимы для защиты португальского воздушного пространства, которое, как известно, огромно, ведь охватывает не только сухопутную территорию, но и морскую".

Ранее стало известно, что Португалия выделит 50 миллионов евро на закупку вооружения для Украины в рамках программы PURL.

Также стоит отметить, что недавно Министерство иностранных дел Португалии подвергло резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте после того, как тот заявил, что Лиссабон считает угрозу со стороны России отдаленной и не слишком существенной.