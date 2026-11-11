Португалія різко критикує Рютте за "прикру" заяву, що Лісабон применшує російську загрозу

Міністерство закордонних справ Португалії піддало різкій критиці генсека НАТО Марка Рютте після того, як той заявив, що Лісабон вважає загрозу з боку Росії віддаленою й не надто суттєвою.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Рютте заявив в ефірі нідерландського телебачення, що країни Південної Європи, такі як Іспанія та Португалія, вважають російську агресію чимось віддаленим.

"Іноді я кажу нашим союзникам в Іспанії чи Португалії, які заявляють: "Це далеко, і те, що відбувається в Росії, здебільшого стосується Польщі", що "останнім ракетам Росії потрібно на 5 хвилин більше часу, щоб долетіти до Лісабона, ніж до Варшави", – сказав він.

У відповідь на це МЗС Португалії назвало "прикрими" заяви генсека НАТО.

"Португалія, її уряд і народ ніколи не сумнівалися в тому, на чиєму боці історії вони стоять. Прикро, що генеральний секретар НАТО так легковажно висловлюється з такого серйозного питання", – йдеться у заяві португальського зовнішньополітичного відомства в Х.

У МЗС також додали, що Рютте "повинен розуміти, що не можна ігнорувати країни та уряди, які твердо підтримують Україну і повністю усвідомлюють загрозу, що виходить від Росії".

Згодом речниця НАТО Еліссон Гарт заявила, що "всі союзники згодні з тим, що Росія становить загрозу".

"І хоча всі уряди усвідомлюють цю загрозу, генеральний секретар часто наголошує для широкої аудиторії, яка, можливо, не так глибоко залучена до питань безпеки, наскільки близько ця загроза знаходиться до всіх союзників", – наголосила вона.

Також нещодавно Рютте розповів, як він та президент Володимир Зеленський планують відсвяткувати закінчення російсько-української війни.

Крім того, генсек НАТО вважає, що війна РФ проти України навряд чи закінчиться перемогою однієї за сторін.