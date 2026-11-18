Президент Франції Емманюель Макрон на засіданні "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада представить три пріоритети: посилення військової та фінансової підтримки України, продовження роботи над гарантіями безпеки та забезпечення повноцінної участі європейців у мирних переговорах.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомило джерело у Єлисейському палаці у середу, 18 листопада.

Перший пріоритет Франції на зустрічі "коаліції охочих" у Берліні – посилення підтримки України, другий – продовження роботи над гарантіями безпеки для України і третій – участь європейців у мирних переговорах, які відновилися в Абу-Дабі.

"Коли Росія робить ставку на продовження війни… наша відповідальність полягає в тому, щоб продовжувати забезпечувати Україні якнайкращі можливі позиції. Спочатку для того, щоб захищатися, а потім – щоб вести переговори", – заявив співрозмовник "Європейської правди".

Зокрема, йдеться про забезпечення України ракетами-перехоплювачами, співпрацю у сфері супутникової розвідки та захист цивільного населення і критичної інфраструктури.

У Єлисейському палаці наголосили, що відповідальність за цю підтримку покладається не лише на "коаліцію охочих", але й на Сполучені Штати.

Окрему увагу буде приділено фінансуванню України у 2027 році, щодо якого Єврокомісія 18 листопада представила нові пропозиції.

"Це також наша відповідальність – продовжувати забезпечувати Україні необхідну фінансову життєздатність і надсилати Росії дуже чіткий сигнал, що вона не може розраховувати на втому європейців", – заявило джерело.

Як повідомляла "Європейська правда", попереднє засідання "коаліції охочих" на рівні лідерів відбулося 24 серпня у Києві.

3 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимира Зеленського на засідання "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада. Німецький канцлер анонсував, що у центрі уваги зустрічі будуть подальша допомога Україні, підтвердження готовності надати гарантії безпеки після припинення вогню та узгодження спільних дипломатичних дій.