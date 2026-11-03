Мерц запросив Зеленського на зустріч "коаліції охочих" 19 листопада
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада.
Про це Зеленський сказав на пресконференції з Мерцом у Берліні.
Він подякував канцлеру за запрошення.
"Окремо хочу подякувати за запрошення на зустріч коаліції охочих 19 листопада, тут, у Німеччині", – сказав Зеленський.
Мерц своєю чергою зазначив, що зустріч "коаліції охочих" відбудеться в Берліні, у зустрічі також візьмуть участь Франція та Велика Британія.
За його словами, в центрі уваги будуть подальша допомога Україні, підтвердження готовності надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню, а також узгодження спільних дій у рамках дипломатичних зусиль.
Мерц також заявив, що Європа хоче і повинна брати участь у мирних переговорах, оскільки без неї неможливе вирішення ключових питань.
Він також заявив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну та згадав про реалізацію домовленостей про додаткову допомогу у сфері ППО та енергетики.