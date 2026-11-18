Президент Франции Эмманюэль Макрон на заседании "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября представит три приоритета: усиление военной и финансовой поддержки Украины, продолжение работы над гарантиями безопасности и обеспечение полноценного участия европейцев в мирных переговорах.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил источник в Елисейском дворце в среду, 18 ноября.

Первый приоритет Франции на встрече "коалиции желающих" в Берлине – усиление поддержки Украины, второй – продолжение работы над гарантиями безопасности для Украины и третий – участие европейцев в мирных переговорах, которые возобновились в Абу-Даби.

"Когда Россия делает ставку на продолжение войны… наша ответственность заключается в том, чтобы продолжать обеспечивать Украине наилучшие возможные позиции. Сначала для того, чтобы защищаться, а затем – чтобы вести переговоры", – заявил собеседник "Европейской правды".

В частности, речь идет об обеспечении Украины ракетами-перехватчиками, сотрудничестве в сфере спутниковой разведки и защите гражданского населения и критической инфраструктуры.

В Елисейском дворце подчеркнули, что ответственность за эту поддержку лежит не только на "коалиции желающих", но и на Соединенных Штатах.

Отдельное внимание будет уделено финансированию Украины в 2027 году, относительно которого Еврокомиссия 18 ноября представила новые предложения.

"Это также наша ответственность – продолжать обеспечивать Украине необходимую финансовую жизнеспособность и посылать России очень четкий сигнал, что она не может рассчитывать на усталость европейцев", – заявил источник.

Как сообщала "Европейская правда", предыдущее заседание "коалиции желающих" на уровне лидеров состоялось 24 августа в Киеве.

3 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Украины Владимира Зеленского на заседание "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября. Немецкий канцлер анонсировал, что в центре внимания встречи будут дальнейшая помощь Украине, подтверждение готовности предоставить гарантии безопасности после прекращения огня и согласование совместных дипломатических действий.