Німеччина наполягає на затвердженні механізму, який полегшив би ЄС надання додаткових коштів Україні, навіть якщо громадський ентузіазм ослабне або Марін Ле Пен стане президенткою Франції наступного року і виконає свою передвиборчу обіцянку скоротити підтримку Києву.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

План Берліна полягає в тому, щоб надати ЄС фінансову свободу дій для залучення додаткових коштів для України понад 100 млрд євро, які Європейська комісія вже запропонувала включити до наступного семирічного бюджету блоку, інформують джерела видання.

Ця так звана схема "фінансового простору" дозволить забезпечувати фінансування в майбутньому без необхідності брати на себе зобов’язання щодо масштабних і політично неприйнятних початкових витрат. Адже, за словами посадовців ЄС, фінансування України викликає більше суперечок, ніж будь-коли раніше, а за умови приходу до влади Ле Пен стане ще більш проблемним.

Хоча ухвалення довгострокового бюджету та пов’язаного з ним плану резерву вимагатиме одностайної підтримки серед держав-членів ЄС, майбутні рішення щодо запозичень за цією схемою потребуватимуть лише кваліфікованої більшості, якщо Німеччина доможеться свого. Це ускладнить будь-якому окремому уряду блокувати підтримку ЄС.

Берлін турбується не лише щодо Франції та традиційних противників допомоги Україні, таких як Угорщина та Чехія, а й щодо внутрішньої політики, зокрема на тлі перемоги у деяких федеральних землях ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

З огляду на це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне включити допомогу Україні до наступного довгострокового бюджету ЄС. Пов’язуючи підтримку Києва з переговорами щодо бюджету, Мерц також непрямо погрожує скоротити німецькі внески до фондів регіонального розвитку, які приносять користь східноєвропейським країнам, якщо деякі з них спробують заблокувати план розширення фінансового простору або відмовитися від допомоги Києву.

Нагадаємо, Європейська комісія у середу, 18 листопада, ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році, додатково до 45 млрд євро, запланованих у рамках кредиту на 90 млрд.

Раніше, 12 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що пропозиції щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році будуть представлені до наступного засідання Європейської ради 26-27 листопада.