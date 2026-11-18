Германия настаивает на утверждении механизма, который облегчил бы ЕС предоставление дополнительных средств Украине, даже если общественный энтузиазм ослабнет или Марин Ле Пен станет президентом Франции в следующем году и выполнит свое предвыборное обещание сократить поддержку Киеву.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, информирует "Европейская правда".

План Берлина заключается в том, чтобы предоставить ЕС финансовую свободу действий для привлечения дополнительных средств для Украины в размере более 100 млрд евро, которые Европейская комиссия уже предложила включить в следующий семилетний бюджет блока, сообщают источники издания.

Эта так называемая схема "финансового пространства" позволит обеспечивать финансирование в будущем без необходимости брать на себя обязательства по масштабным и политически неприемлемым первоначальным расходам. Ведь, по словам чиновников ЕС, финансирование Украины вызывает больше споров, чем когда-либо ранее, а в случае прихода к власти Ле Пен станет еще более проблематичным.

Хотя принятие долгосрочного бюджета и связанного с ним плана резерва потребует единодушной поддержки со стороны государств-членов ЕС, будущие решения о заимствованиях по этой схеме потребуют лишь квалифицированного большинства, если Германия добьётся своего. Это затруднит любому отдельному правительству блокировать поддержку ЕС.

Берлин обеспокоен не только Францией и традиционными противниками помощи Украине, такими как Венгрия и Чехия, но и внутренней политикой, в частности на фоне победы в некоторых федеральных землях ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН).

Учитывая это, канцлер Германии Фридрих Мерц стремится включить помощь Украине в следующий долгосрочный бюджет ЕС. Связывая поддержку Киева с переговорами по бюджету, Мерц также косвенно угрожает сократить немецкие взносы в фонды регионального развития, которые приносят пользу восточноевропейским странам, если некоторые из них попытаются заблокировать план расширения финансового пространства или отказаться от помощи Киеву.

Напомним, Европейская комиссия в среду, 18 ноября, одобрила пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, в дополнение к 45 млрд евро, запланированным в рамках кредита на 90 млрд.

Ранее, 12 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что предложения по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году будут представлены к следующему заседанию Европейского совета 26–27 ноября.