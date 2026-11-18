Європейську комісію звинуватили у приховуванні внутрішніх повідомлень, які пояснюють, чому вона відмовилася від суперечливої пропозиції щодо патентів, на тлі заяв про тиск з боку віцепрезидента США Дж. Д. Венса.

Про це інформує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Під час судового засідання в Люксембурзі суддям повідомили, що німецький депутат Європарламенту від лівоцентристської партії Тімо Вьолькен звернувся до Єврокомісії з проханням надати внутрішні документи, що пояснюють, чому пропозицію щодо патентів раптово відхилили на початку 2025 року. Йому відповіли, що існує лише один відповідний внутрішній документ: протокол закритої наради керівників апарату, який Єврокомісія відмовилася надати. Адвокати Вьолькена заявили, що у відсутність інформації важко повірити, зважаючи на те, наскільки суперечливою стала ця пропозиція.

"Неймовірно, що не існує жодного електронного листа щодо цієї надзвичайно політизованої та економічно важливої процедури. Очевидно, все це відбувалося без будь-якої електронної комунікації. Це просто неправдоподібно", – заявив адвокат Вьолкена Карстен Затшлер.

Єврокомісія заперечила неналежне опрацювання запиту й стверджує, що Велькен недостатньо чітко вказав, яких саме внутрішні документи потребує.

У лютому 2025 року Європейська комісія оголосила, що відкликає плани щодо регламенту про стандартно необхідних патентів (SEP), який стосувався ліцензування патентів, зазначивши, що не було чіткого сигналу підтримки з боку співзаконодавців. На той час тривали переговори між Європейським парламентом та країнами ЄС. Пропозицію офіційно скасували в липні того ж року.

Ця пропозиція спровокувала лобістську боротьбу між власниками патентів – зокрема Nokia, Ericsson, Qualcomm та Huawei – та компаніями, які ліцензують їхні технології, від виробників телефонів до автовиробників.

Про відкликання оголосили того ж дня, коли Венс зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на саміті з питань штучного інтелекту в Парижі. Такий збіг обставин викликав у Європейському парламенті запитання, чи відіграла їхня розмова якусь роль у скасуванні пропозиції.

Згодом Європейська комісія все ж передала німецькому депутату Європарламенту 14 документів, більшість із яких становили електронні листи та позиційні документи від зовнішніх зацікавлених сторін, надіслані до Єврокомісії після оголошення рішення про відхилення пропозиції.

Європарламент також оскаржує це рішення в суді, вважаючи, що Єврокомісія перевищила свої повноваження. Судді не повідомили, коли буде ухвалено рішення у цій справі.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 11 лютого, зустрілась із новим віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і розповіла про "хорошу дискусію" між ними. Тоді ж вона наголосила Венсу на прихильності Європейського Союзу до справедливого та тривалого миру для України.