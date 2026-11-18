Европейскую комиссию обвинили в сокрытии внутренних документов, объясняющих, почему она отказалась от спорного предложения по патентам, на фоне заявлений о давлении со стороны вице-президента США Дж. Д. Венса.

Об этом сообщает Politico, передает "Европейская правда".

Во время судебного заседания в Люксембурге судьям сообщили, что немецкий депутат Европарламента от левоцентристской партии Тимо Вёлькен обратился к Еврокомиссии с просьбой предоставить внутренние документы, объясняющие, почему предложение по патентам было внезапно отклонено в начале 2025 года. Ему ответили, что существует лишь один соответствующий внутренний документ: протокол закрытого совещания руководителей аппарата, который Еврокомиссия отказалась предоставить. Адвокаты Вёлькена заявили, что в отсутствие информации трудно поверить, учитывая, насколько спорным стало это предложение.

"Невероятно, что не существует ни одного электронного письма по поводу этой чрезвычайно политизированной и экономически важной процедуры. Очевидно, всё это происходило без какой-либо электронной коммуникации. Это просто неправдоподобно", – заявил адвокат Вёлькена Карстен Затшлер.

Еврокомиссия опровергла обвинения в ненадлежащей обработке запроса и утверждает, что Велькен недостаточно четко указал, какие именно внутренние документы ему требуются.

В феврале 2025 года Европейская комиссия объявила, что отзывает планы по регламенту о стандартно-необходимых патентах (SEP), касавшемуся лицензирования патентов, отметив, что не было четкого сигнала поддержки со стороны созаконодателей. На тот момент продолжались переговоры между Европейским парламентом и странами ЕС. Предложение было официально отменено в июле того же года.

Это предложение вызвало лоббистскую борьбу между владельцами патентов – в частности, Nokia, Ericsson, Qualcomm и Huawei – и компаниями, лицензирующими их технологии, от производителей телефонов до автопроизводителей.

Об отзыве объявили в тот же день, когда Венс встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Париже. Такое стечение обстоятельств вызвало в Европейском парламенте вопрос, сыграл ли их разговор какую-либо роль в отмене предложения.

Впоследствии Европейская комиссия все же передала немецкому депутату Европарламента 14 документов, большинство из которых составляли электронные письма и позиционные документы от внешних заинтересованных сторон, присланные в Еврокомиссию после объявления решения об отклонении предложения.

Европарламент также оспаривает это решение в суде, считая, что Еврокомиссия превысила свои полномочия. Судьи не сообщили, когда будет вынесено решение по этому делу.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен во вторник, 11 февраля, встретилась с новым вице-президентом США Джей Ди Венсом и рассказала о "хорошей дискуссии" между ними. Тогда же она подчеркнула Венсу приверженность Европейского Союза справедливому и прочному миру для Украины.