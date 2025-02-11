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Глава Єврокомісії розповіла про "гарну дискусію" з віцепрезидентом США

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Новини — Вівторок, 11 лютого 2025, 18:48 — Олег Павлюк

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 11 лютого, зустрілась із новим віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн провела зустріч із Венсом у Парижі, де той узяв участь у саміті з питань штучного інтелекту.

"Дякую за гарну дискусію про наші спільні виклики як союзників. Від безпеки і стабільності до великих перспектив технологій і критичної проблеми неринкових надлишкових потужностей", – прокоментувала глава Єврокомісії.

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Вона висловила сподівання на подальшу співпрацю з Венсом і президентом США Дональдом Трампом.

Участь віцепрезидента США у саміті в Парижі позначила його перший візит до Європи на посаді.

Також він буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого, де, як очікується, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Урсула фон дер Ляєн США
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