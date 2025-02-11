Глава Єврокомісії розповіла про "гарну дискусію" з віцепрезидентом США
Новини — Вівторок, 11 лютого 2025, 18:48 —
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 11 лютого, зустрілась із новим віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн провела зустріч із Венсом у Парижі, де той узяв участь у саміті з питань штучного інтелекту.
"Дякую за гарну дискусію про наші спільні виклики як союзників. Від безпеки і стабільності до великих перспектив технологій і критичної проблеми неринкових надлишкових потужностей", – прокоментувала глава Єврокомісії.
Вона висловила сподівання на подальшу співпрацю з Венсом і президентом США Дональдом Трампом.
Welcome to Europe @VP Vance– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025
Thank you for a good discussion on our shared challenges as allies.
From security and stability to the great promise of technology and the critical challenge of non-market overcapacity.
Looking forward to continued cooperation with @POTUS and you.… pic.twitter.com/qHNeF3Q9X4
Участь віцепрезидента США у саміті в Парижі позначила його перший візит до Європи на посаді.
Також він буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого, де, як очікується, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.