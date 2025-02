Глава Єврокомісії розповіла про "гарну дискусію" з віцепрезидентом США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 11 лютого, зустрілась із новим віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн провела зустріч із Венсом у Парижі, де той узяв участь у саміті з питань штучного інтелекту.

"Дякую за гарну дискусію про наші спільні виклики як союзників. Від безпеки і стабільності до великих перспектив технологій і критичної проблеми неринкових надлишкових потужностей", – прокоментувала глава Єврокомісії.

Вона висловила сподівання на подальшу співпрацю з Венсом і президентом США Дональдом Трампом.

