Внаслідок російської атаки на Київ у четвер, 19 листопада, уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

Сибіга повідомив про падіння уламків на території відомства, яке він очолює, і зазначив, що МЗС передасть уламки до музею Міністерства закордонних справ.

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"А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію", – додав український міністр.

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Цього дня писали, що один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів.

У вівторок, 17 листопада, стало відомо, що російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство Австрії.