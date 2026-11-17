Посольство Австрії в Україні повідомило, що російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство країни в місті.

Про це йдеться у дописі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Посольство Австрії в Україні засудило напади Росії на Дніпро, в результаті яких також було пошкоджено почесне консульство Австрії.

"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Росія повинна дотримуватися цих правил", – заявили у дипмісії.

Фото: Х

У заяві наголосили, що ніхто з працівників консульства не постраждав, а збитки обмежилися лише пошкодженням будівлі.

"Консульство продовжує працювати, але під час ремонтних робіт зв’язатися з нами можна лише телефоном", – додали у дипмісії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на цей інцидент.

"Це ще один приклад цілеспрямованих нападів Росії на цивільну інфраструктуру, а також на дипломатичні та консульські установи, що є грубим порушенням міжнародного права. Росія має зіткнутися з посиленням міжнародного тиску. Кожен такий напад повинен мати наслідки та призводити до посилення санкцій", – наголосив глава МЗС.

У листопаді минулого року Росія масовано атакувала українські регіони, внаслідок чого зазнало пошкоджень посольство Азербайджану в Києві.

Наприкінці вересня того ж року російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні.

Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.