Під час російської атаки на Київ у четвер, 19 листопада, один з дронів влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів.

Цю інформацію у себе в Х підтвердив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що внаслідок удару дрона будівля посольства зазнала незначних пошкоджень. Серед співробітників постраждалих немає.

"Ми з’ясовуємо, що саме сталося. Наразі нашим пріоритетом є благополуччя наших співробітників", – зауважив міністр.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у себе в Х оприлюднив фото пошкодженого посольства, а також наголосив на необхідності дати рішучу відсіч російському терору.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту найрішучіше засудити напади Росії на іноземних дипломатів і висловлюємо нашу рішучу підтримку нашим голландським колегам", – підкреслив він.

Russia's attacks on Kyiv have once again damaged a diplomatic mission. The Embassy of the Netherlands in Ukraine has sustained minor damage. Fortunately, no one was injured. We urge the international community to condemn in the strongest terms Russia's attacks on foreign diplomats and express our strong support for our Dutch colleagues. @ministerBZ Putin’s terror must face strong responses. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 19, 2026

У вівторок стало відомо, що російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство Австрії.

У листопаді минулого року Росія масовано атакувала українські регіони, внаслідок чого зазнало пошкоджень посольство Азербайджану в Києві.

Наприкінці вересня того ж року російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні.

Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.