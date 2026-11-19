В результате российского нападения на Киев в четверг, 19 ноября, обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

Сибига сообщил о падении обломков на территории ведомства, которое он возглавляет, и отметил, что МИД передаст обломки в музей Министерства иностранных дел.

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"А российским террористам наша дипломатическая служба адресует простое и недипломатичное послание: следуйте за российским военным кораблём, подонки. Вам никогда не запугать украинскую дипломатию", – добавил украинский министр.

Фото: Telegram

В этот день сообщалось, что один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов.

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что российская атака на Днепр повредила почетное консульство Австрии.