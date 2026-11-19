Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає нормальною зустріч президента США Дональда Трампа й лідера Китаю Сі Цзіньпіна з очільником Кремля Владіміром Путіним і не турбується з цього приводу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Марк Рютте вважає, що зустрічі очільників держав є нормальними, особливо з огляду на те, що йдеться про три ядерні держави.

"Важливо, щоб лідери зустрічалися, у тому числі й лідери ядерних держав. Тож цілком нормально, що ці люди зустрічаються, що відбуваються зустрічі, що вони намагаються домовитися про найкращий шлях уперед", – сказав генсек НАТО.

Також Рютте зазначив, що президент Трамп постійно докладає "титанічних зусиль", щоб досягти миру в Україні, і він за це може його "тільки похвалити".

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.

Зокрема, на зустрічі Сі Цзіньпін запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.