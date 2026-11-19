Голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін почали свій перший в історії тристоронній саміт.

Про це свідчать кадри трансляції саміту, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбувається у Шеньчжені, на полях саміту АТЕС. Хоча лідери цих трьох країн неодноразово зустрічались у двосторонніх форматах, це перший саміт, який вони проводять втрьох.

Троє лідерів з’явилися разом у "Віллі Килін", де проходять переговори. Вони постояли перед прапорами трьох країн, позуючи для фото, не потискаючи один одному руки. Опісля вони увійшли до головної зали засідань.

На початку саміту Сі наголосив на тому, що три країни повинні "співпрацювати для подолання глобальних викликів, спільного забезпечення миру та стабільності у світі, а також внесення більшого вкладу в прогрес людства".

Трамп заявив, що троє лідерів "творять історію" та наголосив на важливості обговорення нерозповсюдження і незастосування ядерної зброї. Також, додав він, на саміті буде йтися про врегулювання російсько-української війни. "Я думаю, що ситуація розвивається. Я вважаю, що Путін – і, сподіваюся, й інша сторона – хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася", – сказав Трамп.

Путін заявив, що раніше у четвер на зустрічі з Трампом вони приділили багато уваги війні в Україні. Трамп це підтвердив.