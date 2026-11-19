Китайський лідер Сі Цзіньпін на тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.

Заяву глави Китаю наводить телеканал CCTV, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Сі наголосив на необхідності дотримуватися принципу взаємної поваги. Взаємна повага, як вказав він, є основним принципом взаємовідносин між великими країнами.

Китай, Росія та США мають різні національні умови, і жодна з країн не може змінити іншу, підкреслив Сі Цзіньпін.

По-друге, як вважає Сі Цзіньпін, важливо дотримуватися принципу мирного співіснування. Китай, Росія та США мають бути партнерами й друзями, уникати конфліктів і протистоянь, переконаний глава КНР.

У цьому контексті він назвав ядерну зброю "дамокловим мечем, що висить над головою людства".

"Її слід повністю заборонити й остаточно знищити, щоб у кінцевому підсумку побудувати світ, вільний від ядерної зброї. Ядерну війну неможливо виграти, і вести її не можна. Необхідно докласти всіх зусиль для запобігання ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність", – наводяться слова Сі.

По-третє, на його думку, слід дотримуватися принципу співпраці та взаємовигідного розвитку.

По-четверте, вважає Сі, необхідно дотримуватися діалогу та консультацій. Він переконаний, що три країни повинні підтримувати регулярні контакти на високому рівні, забезпечувати безперешкодні канали діалогу на всіх рівнях, створювати механізми комунікації та запобігання кризам, щоб звести до мінімуму кількість помилкових оцінок, контролювати розбіжності та не допускати ескалації суперечок.

Сі, Трамп та Путін наголосили на необхідності взаємодії між трьома провідними ядерними державами.

Також на зустрічі порушувалось питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

Перед тристороннім самітом Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Також Трамп провів двосторонні переговори з лідером Китаю, похваливши свою дружбу з ним.