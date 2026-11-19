Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает нормальной встречу президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина с главой Кремля Владимиром Путиным и не беспокоится по этому поводу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Марк Рютте считает, что встречи глав государств являются нормальными, особенно учитывая, что речь идет о трех ядерных державах.

"Важно, чтобы лидеры встречались, в том числе и лидеры ядерных держав. Поэтому вполне нормально, что эти люди встречаются, что проходят встречи, что они пытаются договориться о лучшем пути вперед", – сказал генсек НАТО.

Также Рютте отметил, что президент Трамп постоянно прилагает "титанические усилия", чтобы достичь мира в Украине, и он за это может его "только похвалить".

Напомним, в четверг, 19 ноября, председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.

В частности, на встрече Си Цзиньпин предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.