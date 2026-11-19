Президент Володимир Зеленський у четвер, 19 листопада, зустрівся у Берліні з лідерами Німеччини, Великої Британії та Франції – Фрідріхом Мерцом, Еді Бернемом та Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, під час зустрічі вони обговорили ключові питання та потреби України.

Зокрема вони говорили про: протидію російським "шахедам" і ракетам, захист енергетики та інфраструктури, а також – дипломатію.

"Важливо, щоб сьогоднішня зустріч "коаліції охочих" і двосторонні зустрічі з лідерами були результативними. Підтримки буде більше", – додав український президент.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції на засіданні "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада представить три пріоритети.

Також стало відомо, що на засіданні йтиметься про плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників у рамках гарантій безпеки після завершення бойових дій.