Під час засідання "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада, понад 30 лідерів держав-учасниць обговорять плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників у рамках гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомило джерело у Єлисейському палаці, причетне до підготовки позицій Франції на засіданні "коаліції охочих".

У Єлисейському палаці нагадали про три складові гарантій безпеки, які готуються для України: підтримка Збройних сил України як першої лінії оборони, розгортання Багатонаціональних сил для України (MNFU) у межах "коаліції охочих" та надання міцних юридичних і політичних гарантій безпеки.

"Ми завжди говорили, що ця коаліція є коаліцією заради миру. А мир буде тим міцнішим і довговічнішим, чим сильнішою та безпечнішою буде Україна, маючи гарантію, що на неї не нападуть знову", – наголосив співрозмовник "Європейської правди".

Очільники держав-учасниць "коаліції охочих" у Берліні також обговорять навчання з розгортання західних військ в Україні, які тривають у Польщі з 9 до 22 листопада.

За інформацією адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, у навчаннях беруть участь близько 2800 військовослужбовців, з яких 1100 – французькі. Безпосередньо свої сили надали 11 країн. Залучено приблизно 30 літаків та 500 транспортних засобів.

Навчання мають продемонструвати готовність багатонаціональних сил до розгортання за дуже короткого попередження, додав посадовець Єлисейського палацу.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон на засіданні "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада представить три пріоритети.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч Коаліції охочих у Берліні 19 листопада.

Своєю чергою Зеленський анонсував напрацювання конкретних спільних кроків у переговорному процесі під час зустрічі Коаліції охочих у Берліні.