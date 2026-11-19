Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 ноября, встретился в Берлине с лидерами Германии, Великобритании и Франции – Фридрихом Мерцем, Эди Бернемом и Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, во время встречи они обсудили ключевые вопросы и потребности Украины.

В частности, речь шла о противодействии российским "шахидам" и ракетам, защите энергетики и инфраструктуры, а также о дипломатии.

"Важно, чтобы сегодняшняя встреча "коалиции желающих" и двусторонние встречи с лидерами были результативными. Поддержки будет больше", – добавил украинский президент.

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции на заседании "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября представит три приоритета.

Также стало известно, что на заседании будут обсуждаться планы по развертыванию в Украине многонациональных вооруженных сил союзников в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.