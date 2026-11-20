Урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Як зазначили в командуванні, наразі триває перевірка повідомлень про порушення повітряного простору, метою якої є підтвердження даних радіолокаційних систем та, у разі необхідності, вжиття заходів для протидії потенційній загрозі.

Перед цим Польща активувала необхідні сили та засоби протиповітряної оборони на тлі російських ударів по Україні, зокрема по західних областях.

У п'ятницю приблизно о 6:50 ранку Центр урядової безпеки надіслав сповіщення мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств, повідомивши їх про загрозу авіаудару.

У соціальних мережах з'явилася інформація про спрацювання сирен тривоги в Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

"Через дії військової авіації аеропорт у Жешуві призупинив польоти", – йдеться у заяві Польського агентства аеронавігаційних послуг.

Нагадаємо, у жовтні у Польщі шість днів шукали неідентифікований літаючий об’єкт, шум якого чули мешканці околиць Зембожицького водосховища біля Любліна.

10 вересня минулого року у Польщі нарахували 19 порушень повітряного простору країни російськими дронами.