У Польщі попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить RMF24.

Туск повідомив, що польські військові нарахували 19 БпЛА, які порушили повітряний простір.

"Зафіксовано й відстежено 19 порушень повітряного простору. І це не фінальні дані", – сказав прем’єр.

"Вперше за час цієї війни значна частка цих дронів залетіли до Польщі безпосередньо з Білорусі", – додав він.

Водночас карти українських моніторингових каналів свідчать, що дрони, які залітали з Білорусі в Польщу, спершу залітали в Білорусь з України.

Туск зазначив, що польські та союзницькі патрульні винищувачі збили "щонайменш три" безпілотники, які визначили такими що становлять пряму загрозу.

Також він повідомив, що Варшава задіє ст. 4 Північноатлантичного договору – вона передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Раніше у Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі неподалік кордону з Білоруссю.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.