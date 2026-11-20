Правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными воздушными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Как отметили в командовании, в настоящее время ведется проверка сообщений о нарушении воздушного пространства, целью которой является подтверждение данных радиолокационных систем и, в случае необходимости, принятие мер по противодействию потенциальной угрозе.

Ранее Польша задействовала необходимые силы и средства противовоздушной обороны на фоне российских ударов по Украине, в частности по западным областям.

В пятницу примерно в 6:50 утра Центр правительственной безопасности разослал оповещение жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств, сообщив им об угрозе авиаудара.

В социальных сетях появилась информация о срабатывании сирен тревоги в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

"Из-за действий военной авиации аэропорт в Жешуве приостановил полеты", – говорится в заявлении Польского агентства аэронавигационных услуг.

Напомним, в октябре в Польше шесть дней искали неопознанный летающий объект, шум которого слышали жители окрестностей Зембожицкого водохранилища возле Люблина.

10 сентября прошлого года в Польше зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства страны российскими дронами.