У Польщі припинили шукати невідомий об’єкт, який міг залетіти у країну

Через шість днів завершилася операція з пошуку неідентифікованого літаючого об’єкта, шум якого в ніч з неділі на понеділок чули мешканці околиць Зембожицького водосховища біля Любліна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У пошуках щодня брали участь понад 30 солдатів Територіальних сил оборони з Наземного пошуково-рятувального загону та підрозділу підтримки. Вони прочісували території навколо Зембожицького водосховища, а також райони на південь від Любліна.

У перші дні операції також було задіяно військовий вертоліт.

Дії служб стали відповіддю на численні повідомлення мешканців, які в неділю вночі почули гучний шум пролітаючого об’єкта. Поліція отримала перші повідомлення близько другої години ночі, а до полудня їх надійшло ще кільканадцять. Мешканці наголошували, що не чули вибуху, а також не помітили жодних пошкоджень чи руйнувань будівель.

Прессекретар Оперативного командування збройних сил, підполковник Яцек Горишевський, пояснив, що пошуки мали на меті "з’ясувати всі обставини події, встановити характер потенційного літаючого об’єкта". Як він додав, "наразі немає підтвердження порушення польського повітряного простору".

Оперативне командування повідомило, що проведені заходи включали "перевірку зареєстрованого радіолокаційного сигналу та повідомлень місцевих мешканців". Серед розглянутих сценаріїв враховувалися як метеорологічні явища, так і потенційні контрабандні або провокаційні дії.

Після шести днів інтенсивних пошуків служби не виявили жодних слідів таємничого об’єкта. Як повідомила капітан Марта Габорек із 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони, операція була завершена у п’ятницю.

18 жовтня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни. Литва стверджує, що дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що дрон, який у неділю влетів до Литви, містив вибухівку.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.