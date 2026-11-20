Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що польський повітряний простір порушили дві російські ракети та один реактивний дрон.

Заяву очільника польського оборонного відомства наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Міністр коментував інциденти у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, де раніше виявили уламки невідомих об’єктів.

"Це була ракета Х-101, яка порушила польський повітряний простір… У другому випадку також можна говорити про ракету, у третьому – найімовірніше, це реактивний дрон", – поінформував він.

Косіняк-Камиш зазначив, що детальні дані оприлюднить генерал Іренеуш Новак.

"Але вже сьогодні ми можемо сказати, що цей напад Російської Федерації на територію України, який мав вплив на Республіку Польща, був одним із найбільших від початку повномасштабної війни в Україні", – наголосив глава польського Міноборони.

За його словами, це свідчить про те, "що Росія жодним чином не зменшує масштаби конфлікту, не зупиняється, а лише перетинає чергові межі".

Косіняк-Камиш вказав, що все свідчить про те, що Росія навмисно обрала цю дату для здійснення такої провокації.

"Сьогодні відбуваються навчання "коаліції охочих". Я звернуся до Генерального секретаря НАТО з проханням виділити додаткові сили та засоби для підтримки операції Eastern Sentry", – додав він.

На тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору.